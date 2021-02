© Wax in the City / Glow Wax in the City ruft Verbraucher auf, es sich selbst zu machen

Die Zeit der unfreiwilligen Langhaarfrisuren neigt sich dem Ende zu. Bleibt es bei dem Bund-Länder-Beschluss von Anfang Februar, dann werden in deutschen Friseursalons ab Anfang März wieder Haare geschnitten. Was für den Kopf gilt, gilt aber noch lange nicht für andere Körperregionen. Denn Waxing-Studios bleiben wie auch Massage- oder Piercing-Studios wegen der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen. Für Wax in the City ist das freilich ein großes Problem. Daher versucht das Franchise-Unternehmen jetzt mit einer gewitzten Plakat-Aktion, zumindest einen Teil des Umsatzes wieder reinzuholen.