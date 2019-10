© Burger King Die junge Frau in dem Spot kümmert sich nicht darum, was andere denken

Burger King Klaus Schmäing

Burger King Deutschland hat einen neuen Claim: Mit "Mach dein King" will die Fast-Food-Kette ihre Gäste dazu ermutiugen, zu machen, worauf auch immer sie gerade Lust haben. Bislang hatte Burger KIng hierzulande mit dem global eingesetzten Claim "Be your Way" geworben. Begleitet wird die Einführung des neuen Wahlspruchs mit einer Kampagne, in der es genau darum geht: einfach man selbst zu sein.