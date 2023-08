Lynk & Co

Alain Visser ist CEO der Geely-Tochter Lynk & Co

Mit seinem Abo-Modell scheint Lynk & Co einen Nerv getroffen zu haben. Die Automarke des chinesischen Herstellers Geely erfreut sich zunehmender Beliebtheit – 5000 Fahrzeuge der Marke fahren bereits auf deutschen Straßen. Im Exklusiv-Interview mit HORIZONT berichtet CEO Alain Visser, wann er mit dem Break-even rechnet und warum für ihn Themen wie Marke, Trends und Nachhaltigkeit viel wichtiger sind als das Auto an sich. Außerdem kündigt er an, dass in diesem Jahr noch eine größere Kampagne zum Thema Carsharing kommen soll - diese wird voraussichtlich von Jung von Matt kommen.

Lynk & Co erlebt gerade sein drittes Jahr auf dem europäischen Markt. Kommunikativ ist es recht ruhig geworden. Wie entwickelt sich die Marke