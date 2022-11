Gute Gefühle. Danach sehnen sich in Krisenzeiten viele Menschen. Diese guten Gefühle bescherten ihnen in den vergangenen Monaten unter anderem Luxusmarken. So vermeldeten LVMH, Kering, Hermès und Prada zuletzt Rekordabsätze in Europa und den USA. „Sich etwas zu gönnen, hat etwas Tröstliches. Außerdem steigern Luxusprodukte den Selbstwert. Das sind gerade in schwierigen Zeiten zwei wichtige emotionale Konsumgründe“, erklärt Petra-Anna Herhoffer, Gründerin der Beratungsboutique Inlux und Dozentin an der Emlyon Business School in Paris.





Luxusmarketing unterscheidet sich deutlich vom Marketing für Massenprodukte: Das Ziel besteht nicht darin, eine Marke zu formen, mit der sich möglichst viele Menschen identifizieren können; vielmehr richten sich Luxusfirmen bewusst an wohlhabende, anspruchsvolle Personen. Diese sprechen sie mit hochwertigen Werbeträgern wie handschriftlichen Print-Mailings , persönlichen Botschaften und maßgeschneiderten Angeboten an. Im Idealfall identifiziert der Kunde die eingesetzte Werbemaßnahme nicht direkt als solche. Daher verzichten viele Luxus-Player etwa auf klassische TV-Spots oder Online-Banner. Funktionale Produkteigenschaften sind im High-End-Marketing zweitrangig. Im Fokus steht der Aufbau eines prestigeträchtigen Images, mit dem sich auch der Kunde abheben kann.Die Preispolitik ist bei der Kreation eines exklusiven Images ein wichtiger Hebel: „Ein hoher Preis gilt als zentrales Signal für das Außergewöhnliche, aus ihm ergibt sich Exklusivität“, erläutert Herhoffer. Darüber hinaus höben sich Luxusmarken durch ein zeitgemäßes Markendesign und eine wertige Produktverarbeitung und -inszenierung ab. Werbekampagnen mit Elementen, die ein erstrebenswertes Leben symbolisieren, begegnen dem Selbstverständnis der Zielpersonen. Beispiele sind glanzvolle Events , die ein Luxusunternehmen zum Launch eines Produkts ausrichtet, oder auf Werbemitteln abgebildete exotische Orte. „“, sagt Herhoffer.„Haptische Werbemittel spielen für die Vermittlung luxusrelevanter Attribute wie ‚Wertigkeit‘, ‚Beständigkeit‘ und ‚Seriosität‘ eine große Rolle“, sagt Hans-Martin Pfeifer, der die Memminger Werbeagentur Pfeifer Marketing leitet. Demnach garantieren postalische Werbesendungen eine hohe Brand Safety und intensivieren die Verbindung zwischen Marke und Kunde.Umgesetzt hat Pfeifer diesen Gedanken in Form eines Print-Mailings für die BMW-Autohaus-Gruppe Reisacher. Im Mittelpunkt standen dabei der BMW 7er, der BMW 8er und der BMW X7. „Die Einstiegspreise der Modelle liegen bei über 150.000 Euro. Daher kamen eher beliebige und leicht übersehbare Werbeformen wie Mobile Ads oder Newsletter nicht infrage. Print-Mailings befinden sich dagegen über Wochen in der Wohnung des Empfängers und werden dort von unterschiedlichen Personen registriert“, erläutert Pfeifer.Das BMW-Print-Mailing zeichnete sich durch eine reduzierte, einheitliche Farbwelt sowie eine geradlinige Typografie aus. Daneben unterstrichen stimmungsvolle Motive, kurze, atmosphärische Texte und ein breites Kartenformat den exklusiven Eindruck. Auf der Innenseite des Kuverts waren auf der Höhe des Sichtfensters die Namen der Modelle abgedruckt. So erlebten die Empfänger einen Überraschungseffekt beim Herausziehen des Anschreibens. Edelmetallische Heißfolienprägungen auf Anschreiben und Kuvert rundeten das stilvolle Gesamtbild ab.