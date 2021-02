© Cartier

Wenn eine Marke für Luxus, Juwelierkunst und Schmuckdesign steht, dann sicherlich Cartier. Genau darauf will die neue globale Markenkampagne des Maison Cartier den Fokus legen: auf Design und die klaren, akkuraten Linien, die die Stücke von Cartier auszeichnen. Das Motto lautet darum auch entsprechend: The Culture of Design.