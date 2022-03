Eine solche Nachricht hat im Profisport Seltenheitswert: "Wir haben heute die Entscheidung getroffen, die Marketingkooperation zwischen Robert Lewandowski und der Marke Huawei zu beenden", teilt Lewandowskis Berater Tomasz Zawislak der Nachrichtenagentur AFP mit. Die "Durchführung sämtlicher Werbedienstleistungen unsererseits" werde ausgesetzt, so Zawislak weiter.



Weltfußballer am vorvergangenen Samstag

beim Bundesliga-Spiel der Bayern bei Eintracht Frankfurt mit einer Kapitänsbinde in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau auf.

Warum Lewandowski, der hierzulande im TV unter anderem für die Huawei Watch, das Huawei Matebook und das P8-Smartphone warb, ab sofort auf die angeblich millionenschweren Zuwendungen seitens des chinesischen Technologiekonzerns verzichten will, sagt der Berater nicht. Medienberichten zufolge soll allerdings ein Artikel der Daily Mail den Ausschlag gegeben haben. Laut der britischen Tageszeitung soll Huawei Russland dabei geholfen haben, die Angriffe pro-ukrainischer Hacker abzuwehren. Was für Lewandowski offenbar ein No-Go ist.Der aus Polen stammende Bayern-Star hat nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine bereits mehrfach Flagge gezeigt. So lief derZudem hat er die Ankündigung seines Heimatverbandes, die für Ende März geplanten WM-Playoff-Partie gegen Russland nicht zu spielen, begrüßt.