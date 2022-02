Dabei haben die Teilnehmenden ab dem 28. Februar die Chance auf mehr als eine Million Sofortgewinne sowie wöchentliche Hauptpreise. Die Lotterie startet an diesem Tag mit der Ausgabe von etwa 50 Millionen Glücks-Losen am Point of Sale der teilnehmenden Partnerunternehmen. Dazu gehören zum Beispiel Edeka, Esso, Netto, Otto.de, booking.com, Zooplus und Media Markt. Bei Einkauf in einem der Shops erhält man einen Code, mit dem man an dem Gewinnspiel 3 aus 99 teilnehmen kann.





Bei der Bewerbung setzt die DeutschlandCard GmbH noch stärker auf digitale Elemente als im Vorjahr. Im Mittelpunkt der Kampagne steht Bewegtbild mit insgesamt drei Videos. Das gesamte Online-Maßnahmenpaket umfasst Spots auf Streaming-Plattformen und Youtube, Social Media, Newsletter, App-Push-Aktionen sowie eine Banner-Kampagne. Hinzu kommt ein TV-Spot, der bei RTL, Vox, Super RTL, RTL Nitro zu sehen ist. DeutschlandCard: 3 aus 99



Das Ziel der Kampagne: Die Aktivität der bestehenden und potenziellen neuen Teilnehmenden zu erhöhen, die Einkaufsfrequenz und Umsätze bei den Partnerunternehmen zu steigern sowie die digitale Reichweite des Bonusprogramms zu erhöhen. Für die Kreation zeichnet Serviceplan verantwortlich. Produziert wurden die Spots von Mypony, Regie führte David Aufdembrinke. Die Mediaagentur ist Territory Media, das Mediabudget liegt bei zwei Millionen Euro.

Bei der Bewerbung setzt die DeutschlandCard GmbH noch stärker auf digitale Elemente als im Vorjahr. Im Mittelpunkt der Kampagne steht Bewegtbild mit insgesamt drei Videos. Das gesamte Online-Maßnahmenpaket umfasst Spots auf Streaming-Plattformen und Youtube, Social Media, Newsletter, App-Push-Aktionen sowie eine Banner-Kampagne. Hinzu kommt ein TV-Spot, der bei RTL, Vox, Super RTL, RTL Nitro zu sehen ist.Das Ziel der Kampagne: Die Aktivität der bestehenden und potenziellen neuen Teilnehmenden zu erhöhen, die Einkaufsfrequenz und Umsätze bei den Partnerunternehmen zu steigern sowie die digitale Reichweite des Bonusprogramms zu erhöhen. Für die Kreation zeichnetverantwortlich. Produziert wurden die Spots von, Regie führte. Die Mediaagentur ist, das Mediabudget liegt bei zwei Millionen Euro.