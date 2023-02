Ganz nach dem Motto "Love is in the Air" schwebte die Box an 100 mit Helium gefüllten Ballons und lockte Verliebte und Schaulustige an. Durch Küssen konnten Teilnehmende beim "Kiss down the Box"-Contest die Ballons zum Sinken bringen. Zehn Paare küssten beständig genug, um die Box im Wert von 50 Euro auf den Boden zu bringen Im Anschluss durften sie sie mit ins heimische Schlafzimmer nehmen.

Eis.de - "Love is in the Air"

Mit der Aktion wollten der Erotikshop und die Werbeagentur verschiedene Paare – ob jung oder alt, hetero- oder homosexuell – zum Valentinstag ansprechen. Vier Tage zuvor kündigtedie Aktion auf seinen Social-Media-Kanälen an.