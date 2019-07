© Coca-Cola

Der kleine Alubehälter wird in der Kampagne zur "Love Can". Dabei wird der ikonische Markenschriftzug auf der Special Edition durch das Wort "Love" ersetzt. Erstmals zum Einsatz kam diese Mechanik 2017 in Australien . Im Englischen steht das Wort "Can" sowohl für Dose als auch für "können". Coca-Cola macht sich dies durch Headlines zunutze, die die Kraft der Liebe und der Toleranz unterstreichen sollen. So heißt es auf den Out-of-Home-Motiven der Kampagne etwa: "Hate Can't Dance. Love Can".Die Motive der vonkreierten Kampagne sind im Juli und August als Citylights und Giant Poster entlang der CSD-Routen in Köln, Hamburg und Berlin sowie als Print-Anzeigen zu sehen. Außerdem werden auf den Gay-Pride-Paraden Produktproben verteilt und deutsche Verlagshäuser in die Aktivierung einbezogen. Weitere PR- und Social-Media-Maßnahmen runden die Kampagne ab."Mit unserer 'Love Can...'-Kampagne möchten wir im 90. Jubiläumsjahr von Coca-Cola in Deutschland einmal mehr unterstreichen, wie sehr sich unser Unternehmen für Gleichberechtigung unterschiedlicher Lebensformen einsetzt", sagt, Marketing Director bei Coca-Cola Deutschland.Außer in der Werbung engagiert sich Coca-Cola Deutschland, in dessen Zentrale eigenen Angaben zufolge Menschen aus 19 Nationen arbeiten, noch auf andere Weise für Toleranz und Vielfältigkeit. So hat das Unternehmen die von Unternehmen ins Leben gerufene " Charta der Vielfalt " unterschrieben und ist Mitglied in dem Berliner "Bündnis gegen Homophobie" . Außerdem gibt es bei dem Brausegiganten in Deutschland mit dme "Rainbow Network" ein internes Netzwerk, mit dem Diversität und Gleichberechtigung im Kollegium gefördert werden sollen. ire