© L'Oréal

Laurence Pardieu-Duthil wird neue CMO L'Oréal Deutschland und ist gleichzeitig Chief Sustainability Officer, eine Position, die der Konsumgüterriese neu geschaffen hat

© L'Oréal

Stefan Geister ist ab Oktober Geschäftsführer des Geschäftsbereich Apothekenkosmetik

Es ist eine Anerkennung für seine geleistete Arbeit.wird ab Oktober CMO Westeuropa bei. Damit erklimmt der Manager, der seit 2006 für den französischen Konzern arbeitet und für HORIZONT zu den 99 wichtigsten Entscheidern in Marketing, Werbung und Medien zählt, die nächste Karrierestufe.Seit 2017 verantwortet er das Marketing bei, davor war das Eigengewächs auf unterschiedlichen Positionen im Marketing vonund im internationalen Marketing vontätig.Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen im Marketing denkt er längst nicht mehr in 30-Sekündern, sondern eher in Bumper-Ads und digitalen Formaten. Dem Kunden zuhören, ist eines seines Mantras. In seiner neuen Funktion soll er die Möglichkeiten der Digitalisierung für das weitere Wachstum der Gruppe nutzen. "Seine Schwerpunkte werden auf dem nachhaltigen Ausbau des E-Commerce liegen, der noch stärkeren Ausrichtung des Marketings auf das digitale Zeitalter und die sich stetig verändernden Bedürfnisse des Konsumenten und des Marktes", sagt, Geschäftsführerin von L'Oréal Deutschland.Auf dem Posten des CMOs in Deutschland beerbt ihn. Die gebürtige Französin übernimmt die Aufgabe ab Oktober. Schon jetzt aber ist sie als Chief Sustainability Officers in Deutschland tätig, eine Position, die es so bislang nicht gab. L'Oréal will seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren und das gesellschaftliche Engagement ausbauen. "Indem wir die neue Funktion des Chief Sustainability Officer geschaffen haben und mit der Rolle des Chief Marketing Officer verknüpfen, verdeutlichen wir, dass wir unser Handeln klar auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Konsumenten und unserer Handelspartner ausrichten und gleichzeitig in Einklang mit der Umwelt bringen", sagt Rosolowska. Seit 2015 ist Pardieu-Duthil als Geschäftsführerin für den Geschäftsbereich Apothekenkosmetik in Deutschland verantwortlich.Die Managerin hatte vor 26 Jahren ihre Karriere im Marketing des Geschäftsbereichs Consumer Products der L’Oréal-Gruppe begonnen. Seidem war sie international auf verschiedenen Posten im Marketing und in der Geschäftsführung der Apothekenkosmetik tätig. Ähnlich wie Markmann hat auch sie einen Blick auf die Bedürfnisse des digitalen Konsumenten.Ihr Nachfolger als Geschäftsführer des Geschäftsbereich Apothekenkosmetik wird Stefan Geister. Er arbeitet seit 26 Jahren in der Konsumgüterindustrie sowohl im Marketing als auch im Vertrieb. Seit 2015 verantwortet er als Geschäftsleiter ind er Apothekenkosmetik die Markenand. mir