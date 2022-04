Die Digitalisierung traditioneller Produkte schafft auch neue Chancen für das Marketing und die langfristige Kundenbindung. Diese Chance nutzen derzeit wenige so offensiv wie L'Oréal, das intensiv in die Beauty Tech investiert. Im April geht nun das erste haptische Produkt an den Start: Ein Gerät zur Produktion personalisierter Lippenkosmetik.

