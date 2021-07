© Longchamps Die ikonische Pliage ist nicht nur eine Tasche, sondern ein Lifestyle.

Nach fast 20 Jahren im Markt hat sich diese Tasche Kultstatus erworben. Jetzt bekommt das Stück von Longchamps erstmals einen Claim: "It's not a bag. It is Le Pliage." Für die globale Kampagne hat die Agentur Fred & Farid in Los Angeles neun Markenfilme und zahlreiche Printmotive entwickelt.