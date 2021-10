© Social Chain AG

Wanja S. Oberhof ist CEO der Social Chain AG

© RTL/Frank Hempel

Georg Kofler ist wie Ralf Dümmel Juror und Investor bei "Die Höhle der Löwen"

Dümmel soll künftig als Chief Product Officer (CPO) die Bereiche Produkt, Einkauf, Handelsmarketing, Logistik und Vertrieb verantworten. Der Vorstand der Social Chain AG besteht damit künftig aus drei Mitgliedern: Neben Dümmel führenals CEO und(CFO) das Unternehmen.Die Übernahme der DS Gruppe lässt sich Social Chain einer Mitteilung zufolge 220,5 Millionen Euro kosten. 100 Millionen davon werden in Bar bezahlt, der Rest in Form eines Aktienpakets der Social Chain AG. Die DS Gruppe rechnet laut der Miteilung in diesem Jahr mit einem Umsatz von mehr als 270 Millionen Euro. Das Unternehmen entwickelt, vermarktet und vertreibt derzeot über 4000 Produkte und über 700 Marken. Als Juror und Investor bei der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" hat Geschäftsführer Ralf Dümmel 122 Deals abgeschlossen und über 300 Produkte in den Handel gebracht.Die Social Chain AG erwartet durch die Übernahme einen Gesamtumsatz von 620 Millionen Euro, die Anzahl der Mitarbeiter soll durch die 550 Beschäftigten der DS Gruppe auf über 1400 steigen. Für das Geschäftsjahr 2023 peilt Social Chain einen Umsatz von mehr als einer Milliarde EUR an. Noch in diesem Jahr soll das Uplisting des Wertpapiers der Firma in den Prime Standard der Frankfurter Börse anstehen.Die Übernahme soll aus Social Chain "eine Social-Commerce-Plattform im internationalen Maßstab", so CEO Oberhof. Das Marken- und Produktportfolio der Firma sei "prädestiniert für die Direktvermarktung an Endkunden über Social Commerce". Dümmel ergänzt: "Wir werden gemeinsam zeigen, wie ein perfektes Zusammenspiel zwischen Handel und Social Commerce gelingt. Wir freuen uns, unser langjähriges Know-how für Vertrieb, Einkauf, Produktentwicklung, Marketing und Logistik in der neuen Gesamtgruppe einzubringen."Georg Kofler, Gründer von Social Chain und inzwischen Aufsichtsratsvorsitzender sowie größter Einzelaktionär des Unternehmens, sieht durch den Deal das Bild seines Unternehmens als "inovative Social-Commerce-Plattform noch klarer" werden."Die signifikant erweiterte Produktpalette öffnet die Tore zu neuen Webshop-Konzepten mit umfassenden Warenkörben. Die zusätzliche Entwicklungs- und Sourcing-Kompetenz der DS Gruppe erlaubt uns ein noch schnelleres Time-to-Market unserer Produkte. Und das innovative Multichannel-Konzept eröffnet optimale Vertriebswege, für den Massen-Toprunner genauso wie für das attraktive Nischenprodukt", sagt der frühere Pro-Sieben- und Premiere-Chef. "Die Social Chain AG hat damit das Potenzial, zu einer der führenden Social-Commerce-Plattformen im internationalen Maßstab zu werden." ire