Der Verlust eines Jobs wiegt in den meisten Fällen schwer und ereilte seit Beginn der Pandemie mehr als eine halbe Million Arbeitnehmer in Deutschland . Obwohl gerade in der Krise viele Menschen eine unfreiwillige berufliche Neuorientierung als besonders belastend empfinden, fühlt sich ein Großteil gleichzeitig weniger stark dadurch gebranntmarkt als in normalen Zeiten. Doch Lücken im Lebenslauf bleiben für viele ein Problem.