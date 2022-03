"Manche Dinge verlernt man nicht", heißt es so schön - der Smalltalk im Büro gehört offenbar nicht dazu. Fast ein Drittel der Befragten gab an, die Fähigkeit des lockeren Geplauders mit dem Kollegium im Office verlernt zu haben. Die vergangenen zwei Jahre Homeoffice haben laut Studie bei vielen Befragten zu weiteren kommunikativen Defiziten geführten: 28 Prozent haben Schwierigkeiten, Präsentationen persönlich vor Gruppen zu halten, 29 Prozent betrachten das Socializing im Büro insgesamt als Herausforderung.



Von den kommunikativen Schwierigkeiten im Büro abgesehen, wartet für fast ein Drittel der Studienteilnehmenden die erste Herausforderung bereits morgens vor dem Kleiderschrank. Raus aus den eigenen vier Wänden und ab ins Büro - fast der Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fällt es schwer, den ganzen Tag in Gesellschaft ihres Teams zu verbringen. Darüber hinaus fühlen sich 36 Prozent der Befragten unwohl, sich mit weiteren Personen in engen Räumen, wie beispielsweise Aufzügen, aufzuhalten. Selbiges gilt für Team-Meetings und After-Work-Treffen.Auch wenn der Gang ins Büro den Ergebnissen zufolge aus Sicht vieler Beschäftigter eine Herausforderung darstellt - die Bedeutung von Small Talk und Socializing sollte nicht unterschätzt werden. Laut Barbara Wittmann, Country Managerin bei LinkedIn DACH, kann bereits eine triviale Unterhaltung über das Wetter einen großen Unterschied machen: "Gerade nach so langer Zeit im Homeoffice sind Konversationen wichtig, um uns neu kennenzulernen und den Teamgeist langfristig zu stärken. Außerdem können sie dazu beitragen, wichtige Kontakte für unser Berufsleben zu knüpfen."