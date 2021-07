So schlecht ist es um B2B-Werbung bestellt

© Imago / Photothek LinkedIn hat B2B-Werbung unter die Lupe genommen

Man kann noch so viel Mediabudget einsetzen: Ist eine Werbung nicht kreativ oder erreicht sie die Zielgruppe im falschen Moment, wird sie nicht zünden. Was selbst im B2C-Bereich noch häufig wiederholt werden muss, scheint in der B2B-Welt ein noch viel eklatanteres Problem zu sein. Darauf deuten die Ergebnisse einer Studie von LinkedIn und System1 hin.