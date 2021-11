So kritisch stehen Führungskräfte dem Home Office immer noch gegenüber

© IMAGO / Westend61 Wird im Home Office fleißig gearbeitet oder doch eher gechillt? Letzteres glauben zumindest die meisten Arbeitgeber von ihren Angestellten

Seit gestern gilt in deutschen Betrieben wieder die Home-Office-Pflicht. Arbeitgeber müssen ihren Angestellten das mobile Arbeiten ermöglichen, Beschäftigte sollen nur dann ins Unternehmen kommen, wenn sich ihre Tätigkeit nicht von zu Hause erledigen lässt und müssen gegebenenfalls die 3G-Regel am Arbeitsplatz einhalten. Doch obwohl die flächendeckende Umstellung auf remote work in den meisten Fällen während der nun mehr als eineinhalb Pandemiejahre überraschend gut funktioniert hat, haben viele Führungskräfte immer noch Vorbehalte. Das zeigt jetzt eine internationale Studie von Yougov im Auftrag von LinkedIn. Das Misstrauen deutscher Arbeitgeber ist demnach überdurchschnittlich groß.