Deutsche B2B-Marketer zeigen sich in der Krise nur verhalten optimistisch

© LinkedIn Im Auftrag von LinkedIn hat YouGov eine weltweite Umfrage durchgeführt

Momentan haben Führungskräfte im Marketingbereich einges zu stemmen. Die Folgen der Klimakrise, des Krieges und des demographischen Wandels zeichnen sich zusehends deutlicher ab. Fachkräftemangel, Energiekrise, steigende Materialkosten, Inflation und der Bedeutungsverlust des Marketings in wirtschaftlich schwierigen Zeiten werden Marketer in den kommenden sechs Monaten weiterhin stark beschäftigen. Dennoch zeigen sich B2B-Marketingleiter in einer neuen LinkedIn-Umfrage optimistisch.