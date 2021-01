Der vor zwei Jahren zur CES als Kampagne zum Thema Internet of Things gestartete Auftritt (Kreation: Jung von Matt) hat sich in den vergangenen Monaten zur Allzweck-Waffe von Bosch in der Werbung gemausert: Innovationen - auch solche außerhalb des IoT-Bereichs - bewirbt das schwäbische Traditionsunternehmen inzwischen unter dem Motto #LikeABosch.