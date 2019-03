Lufthansa - #LifeChangingPlaces - New York

Lufthansa - #LifeChangingPlaces - Frankreich

Im Mittelpunkt der international ausgespielten Kampagne stehen neben den drei bestehenden Geschichten (Lofoten, Afrika und Mexiko) vor allem die zwei neuen Filme, die in einer zweiminütigen Langversion, sowie als Cutdown auch im TV und den Social-Media-Kanälen zum Einsatz kommen. Darin erzählen Lufthansa und Kolle Rebbe von einer träumerischen Reise in die malerische französische Region Burgund sowie vom Streben nach Sinn im pulsierenden New York. Um die Relevanz bei Zielgruppen auf der ganzen Welt sicherzustellen, betont die Marke im neuen Flight insbesondere den Faktor Diversität. So stammen die Protagonisten der beiden neuen Filme diesmal aus China und Indien, um die Kampagne noch besser auf spezifische Märkte zuzuschneiden."Mit #LifeChangingPlaces inspirieren wir Menschen, offen durch die Welt zu gehen und Ja zu sagen zu bereichernden Erlebnissen. Unsere Kampagne zeigt, wie sehr sich das für jeden Einzelnen lohnen kann", sagt, Leiterin Marketing Communication & Campaigns. Das bildstarke Storytelling des Auftritts wolle man dabei zu einer der tragenden Säulen des im Frühjahr 2018 eingeführten Lufthansa-Claims "Say yes to the world" machen.Kernmärkte des neuen Kampagnenflights sind Deutschland, die USA, Indien und China. Die Digitialmaßnahmen sollen die Zielgruppen laut Angaben der Lufthansa dabei entlang der gesamten Customer Journey und über alle Kanäle hinweg erreichen. Neben dem Bewegtbild-Content kommen auch Anzeigenmotive in Printmagazinen sowie in Out-of-Home zum Einsatz.Zudem aktiviert DDB & Tribal Hamburg auf der Kampagnenwebseite Lufthansa.com/places die Zielgruppe unter dem Motto "Zeig uns, wo du bist – und wir zeigen dir, wo du sein könntest!". Dabei werden Smartphone-Nutzer aufgefordert, ein Foto ihrer aktuellen Umgebung zu schießen und hochzuladen. Eine künstliche Intelligenz analysiert das Bild und schlägt daraufhin "Life Changing Places" und Lufthansa-Destinationen vor, die auf unterhaltsame Weise mit dem Input-Foto des Users zusammenspielen sollen. Abgerundet wird das umfangreiche Kampagnenpaket von Audio-Content: Zusammen mit Kolle Rebbe und Territory hat die Airline einen Podcast entwickelt, in der die Journalistin Shelby Stanger sich mit Menschen unterhält, deren Leben sich durch eine bestimmte Reise fundamental verändert hat. Der Podcast ist bei Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts und Amazon Music verfügbar.Neben Kolle Rebbe und DDB & Tribal Hamburg zeichnetfür die Kampagnenmaßnahmen in den sozialen Netzwerken verantwortlich. Die Lufthansa-Magazine in Print und Digital betreut. Mediaplanung und -einkauf steuert. Die Filme wurden produziert von, Regie führte. tt