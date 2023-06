Katjes Katjes illuminiert die Marienkirche in Berlin.

Der Süßwarenhersteller aus Emmerich am Rhein machte durch seine gemeinsam mit Leadagentur Antoni Jellyhouse umgesetzten Plakataktionen in den vergangenen Jahren immer wieder von sich reden: Mitten in der Corona-Zeit 2020 trommelte man beispielsweise im Rahmen einer großen Out-of-Home-Kampagne für mehr Achtsamkeit gegenüber Älteren