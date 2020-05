Lidl Portugal: Der Truck (Lissabon)

Lidl Portugal: Der Truck (Porto)

Das Land an der Südwestspitze Europas war von Beginn an nicht ganz so heftig von der Corona-Pandemie betroffen wie andere Nationen. Dennoch hatte die portugiesische Regierung Mitte März zahlreiche Einschränkungsmaßnahmen beschlossen, um das Virus einzudämmen. Dazu zählten Schul- und Ladenschließungen sowie Verbote größerer Versammlungen. Zudem blieben die Portugiesen freiwillig weitestgehend zuhause, obwohl es keine offizielle Ausgangsbeschränkung gab.In dieser Phase wollte sich Lidl in Portugal als verlässlicher Krisen-Helfer präsentieren. Der Kampagnen-Ansatz, für den sich die Verantwortlichen letztendlich entschieden, unterscheidet sich in weiten Teile von dem, was andere Händler während der Krise produzierten: Die Spots der Kampagne zeigen jeweils einen Lidl-Truck, der durch die leeren Straßen von portugiesischen Städten wie Lissabon, Porto oder Braga fährt.Am Ende der 20-Sekünder wird lediglich der Satz "Wir sind für Sie da" sowie der Claim von Lidl Portugal "Mehr für Sie" eingeblendet. Einfach, aber aussagekräftig. Kreiert wurde die Kampagne von der inhabergeführten AgenturInzwischen kehrt auch Portugal schrittweise zur Normalität zurück. Kleine Geschäfte durften Anfang Mai wieder öffnen, ab kommender Woche können auch Läden mit einer Fläche zwischen 200 und 400 Quadratmetern den Betrieb wieder aufnehmen. Theater, Kinos und große Einkaufzentren dürfen ab dem 1. Juni wieder öffnen.Insgesamt verzeichnete das sudeuropäische Land bislang rund 28.000 bestätigte Infektionsfälle und etwas mehr als 1.000 Tote. Zum Vergleich: Das Nachbarland Spanien hat bei 228.000 Infizierten fast 27.000 Tote zu beklagen. ire