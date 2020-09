© Adidas

Der Schuh ist über und über eine Hommage an Lego

So verfügt der Schuh etwa über Lego-Stollen an den Fersen und Schnürsenkel mit austauschbaren Lego-Steinchen. Auch die Farbgebung wird viele Menschen gedanklich zurück in ihr Kinderzimmer befördern: Der Sneaker besteht aus einem mehrfarbigen Mesh-Stoff in den klassischen Legobausteinfarben Rot, Gelb, Blau und Grün. Die Zungen der Sneaker sind mit dem Lego-Logo versehen.Wer einen der verspielten Schuhe haben will, muss allerdings tief in die Tasche greifen: Das Modell kostet 129,95 Euro. Verfügbar ist der Adidas Originals ZX 8000 Lego Sneaker weltweit ab dem 25. September auf adidas.de/A-ZX und bei ausgewählten Händlern.Mit dem Lego-Co-Branding fügt Adidas seiner nun schon reichen Geschichte an Marken-Kooperationen ein weiteres Kapitel hinzu. Der Sportartikelhersteller hat in der Vergangenheit bereits Sneaker-Modelle für und mit der Telekom , die Lufthansa und ThyssenKrupp entwickelt.Für am meisten Aufsehen sorgte aber sicher der Schuh im Look der BVG , der gleichzeitig als Jahreskarte für das Berliner Nahverkehrsnetz diente. Die Aktion (Agentur: Jung von Matt) landete schließlich auf Rang 2 der meistprämierten Arbeiten des Jahres 2018 . ire