Freundliche Grüsse/Bandara "Unplay the Hate" platziert den Protest gegen die staatliche Diskriminierung der LGBTQ+ Community im virtuellen Katar

Die Non-Profit-Organisation All Out, die sich weltweit für die LGBT+ Community einsetzt, hat in Kooperation mit zwei Schweizer Agenturen eine Protestaktion gestartet. Da eine Demonstration für die Rechte von Homosexuellen und Transmenschen vor Ort nicht möglich ist, findet die Aktion im Katar der Fifa World auf der Gaming-Plattform Roblox statt.