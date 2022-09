Let Hyundai power your world

© Michael Reidel Hyundai lässt seine Marke bei der “Let Hyundai Power Your World Tour“ in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Leipzig direkt erleben. Den Auftakt der Roadshow machte Hamburg

Hyundai Motor Deutschland hat seine Markenkampagne anlaufen lassen. Teil des Auftritts "Let Hyundai power your world" ist eine Roadshow durch vier Städte. Mitten in Hamburg auf dem Spielbudenplatz war der Hersteller mit einem stylischen Cube für drei Tage präsent, in dem Besucher die Marke, Modelle und Mobilität der Zukunft kennenlernen konnten. Das Format ist eine Premiere für koreanischen Autohersteller. In den kommenden Wochen folgen drei weitere Städte.