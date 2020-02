McDonald's "Der große Ostercountdown" 2020

© McDonald's

Zum Auftakt des Countdonws verloste McDonald's Sneaker

© McDonald's

Echte Hip-Hoppler tragen in Zukunft die Easter Grillz von McDonald's

Der TV-Spot zur Kampagne zeigt es deutlich. Wer sich die Coupons mit den Sonderangeboten in der App sichern will, kann das ganz stressfrei tun. Das heißt aber nicht, dass er dabei nicht von seinen Freunden veralbert wird. So hat sich der Held des Werbespots von seiner Clique erzählen lassen, dass die Osterpromotion nur für Kunden im Osterhasen-Kostüm gelten würde. Prompt steht er zur Freude seiner Kumpel als einziger im rosafarbenen Hasenkostüm an der Theke.Doch Teil der Promotion ist auch, dass McDonald’s einigen glücklichen Gewinnern einen neuen coolen Osterlook liefert. Den Auftakt machte die Verlosung von fünf einzigartigen Sneakern im McDonald’s Design; gestaltet von Born Originals. Dazu können Fans über den McDonald’s Oster-Filter die Golden Easter Grillz digital auf Instagram testen.Wer sein Foto im Aktionszeitraum auf den Social-Media Kanälen mit dem Hashtag #eieieiersuche teilt, kann auch reale Grillz für den Hausgebrauch gewinnen. Die Social-Media-Aktion wird auch noch von Influencern wie Sonnyloopsund Kelvinfiti begleitet, die zusammen mit ihrer Community nach den digitalen Ostereiern in der App suchen.Dass McDonald’s die Kampagne so explizit auf seine App auslegt, ist kein Zufall. Natürlich soll die Promotion in erster Linie die Besucherzahlen in den McDonald’s-Filialen erhöhen. Aber gleichzeitig ist die Promotion auch ein gutes Tool, um die Downloadzahlen der App zu steigern und die App-Community zu einer regelmäßigen Nutzung zu motivieren.Denn im Fastfood-Markt, der zunehmend durch die Lieferdienst-Plattformen geprägt ist, gilt die eigene App gerade den großen Anbietern wie McDonald’s und Burger King als probates Mittel, um Kunden dauerhaft an die eigene Marke zu binden und gegen die Abwanderung zu Plattformen wie Lieferando zu immunisieren. Um dafür eine möglichst große Reichweite aufzubauen, investieren daher beide große Fastfoodketten zunehmend in maßgeschneiderte Marketingkampagnen für ihre Apps.