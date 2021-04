© Samsung Samsung wirbt mit verrückten Wissenschaftlern für seine neuen Fernsehgeräte

Ein Professor, ein tollpatschiger Assistent und ein futuristisches Testlabor sind die Zutaten, mit denen Samsung seine neue Fernseher mit Neo QLED-Technologie in Szene setzt. Die von Leo Burnett kreierte Digitalkampagne will die trockenen technischen Details mit einer Portion Humor erlebbar machen. Die neue Kampagne knüpft nahtlos an die QLAB-Kampagne aus dem Herbst 2020 an.