Commerzbank

Mit solchen Motiven wirbt die Commerzbank ab Ende April

Nach jahrelanger kommunikativer Zurückhaltung kehrt die Commerzbank in die Werbeblöcke zurück. Am Montagabend hat das Finanzunternehmen in einem kleinen Kreis die neue Markenkampagne von Leo Burnett vorgestellt. Der millionenschwere Auftritt soll am kommenden Samstag direkt vor der Tagesschau in der ARD anlaufen.

Süßes und salziges Popcorn. Ein paar Getränke. Und dazu einen Blick aus dem 49. Stockwerk des Commerzbank-Hochhauses über Frankfu