© Ritter Sport Ritter Sport launcht mit Cacao y Nada eine neue Produkt-Innovation

Ritter Sport hat den Leitspruch: "Das Richtige tun, um wirklich gute Schokolade zu machen". Mit der neuen Sorte Cacao Y Nada hat das Unternehmen sein Motto nach eigener Auffassung perfekt eingelöst. Laut Ritter Sport handelt es sich um die erste Tafelschokolade auf den Markt, die zu 100 Prozent aus Kakao besteht. So weit so gut - bei der Vermarktung ergibt sich allerdings ein Problem: So darf der Waldenbucher Hersteller sein neues Produkt angeblich nicht als "Schokolade" vertreiben. Doch so eindeutig ist das offenbar gar nicht.