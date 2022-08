© Imago/ HRSchulz Aus Angst vor der Inflation beginnen Konsumenten, bei Lebensmitteln zu sparen.

Die Inflation steigt, die Energiepreise ebenso, ein Ende des Krieges in der Ukraine ist nicht abzusehen – und die Kauflaune der Deutschen ist so schlecht wie nie: Laut der jüngsten Erhebung der GfK ist das Konsumklima im Juli auf einem erneuten Tiefstand. Tatsächlich erfasste die GfK für den zurückliegenden Monat den schlechtesten Indexwert in Sachen Konsumklima seit Beginn der Messung im Jahr 1991. Besonders betroffen davon: der Lebensmittelkonsum.