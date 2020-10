© imago images / Science Photo Library Seit der Corona-Pandemie wird verstärkt zu Hause gekocht, oft mit gelieferten Lebensmitteln

In Zeiten der Pandemie ändern sich vor allem die ganz alltäglichen Prozeduren, wie beispielsweise das Einkaufen. Statt in die örtlichen Supermärkte zieht es Verbraucher zunehmend ins Internet, um dort ihre Lebensmittel zu ordern, denn viele fühlen sich in stationären Läden nicht mehr wohl. Auch das Reflektieren der eigenen Ernährungsgewohnheiten nimmt zu, was sich unter anderem deutlich auf den Fleischkonsum auswirkt, so eine aktuelle Studie.