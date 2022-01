© Youtube / Cosmos Direkt Der neue Markenfilm von Cosmos Direkt setzt auf surreale Bilder und poetische Botschaften

Es gibt so viele Dinge, die uns am Herzen liegen: Menschen, Gegenstände, besondere Erlebnisse, die Umwelt. In seinem neuen Markenfilm greift der Direktversicherer Cosmos Direkt den Wunsch, all das zu beschützen, was man liebt, in überraschend kunstvollen Bildern und Worten auf. Unterlegt mit einem Voice Over des Rappers Thomas D. und einem Herzschlag-Sound fließen verschiedenste Szenerien wie Traumsequenzen ineinander und schaffen große Emotionen.