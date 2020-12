© Cosmos Direkt/Youtube Stars des Spots sind die Nutzer und Fans der Marke

Mit der kürzlich gestarteten neuen Markenkampagne will Cosmos Direkt nichts weniger als einen Paradigmenwechsel in der eigenen Marketing-Kommunikation einleiten. Wie ernst es der Autoversicherer damit meint, zeigt auch der TV-Spot, der am 6. Dezember on Air geht.