"Wir Livemusikfans haben alle unsere Konzerttickets am Kühlschrankmagneten hängen und warten, dass es wieder losgeht. Während der Pandemie versinken viele der Dienstleister, die die Shows produzieren, in wirtschaftlicher Not", sagt Smudo von den Fantastischen Vier. "Lasst uns für die Betroffenen zusammenstehen und sie mit dieser Aktion unterstützen, auf dass wir die Tickets bald vom Kühlschrank nehmen und feiern gehen können."Zu den Unterstützern zählen eine ganze Reihe bekannter deutscher Musiker wie Adel Tawil, Die Fantastischen Vier, Fritz Kalkbrenner, Johannes Oerding, Joy Denalane, Milky Chance, Peter Maffay, Rea Garvey und The BossHoss. Außerdem unterstützt die Deutsche Telekom das Event im Rahmen ihrer Konzertreihe Magenta Musik 360.Am 12. und 13. Dezember werden die Auftritte der beteiligten Künstler, die ohne Gage auftreten, als kostenloser Livestream über die Plattform MagentaMusik360 und über den Kanal #Dabei von Magenta TV übertragen. Bei der TV-Plattform der Deutschen Telekom sind die Auftritte anschließend auch weiterhin auf Abruf verfügbar. Die Künstler treten auf auf einer Mixed-Reality-Bühne auf, die erstmals beim virtuellen Metalfestival Wacken World Wide zum Einsatz kam.Die Erlöse des Konzerts gehen an den Verein Crew Nation, hinter dem der Konzertveranstalter Live Nation steht. Dieser wird das Geld an bedürftige Solo-Selbstständige verteilen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Nöte geraten sind. Unterstützt wird die Aktion außerdem von der Initiative "Ohne Kunst wird's still". dh