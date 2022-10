So will Nio auf dem deutschen Markt Fuß fassen

© Nio Über 4000 Gäste kamen zum Deutschlandstart von NIo nach Berlin

Nio startet in Deutschland. Der chinesische Hersteller von E-Autos will hierzulande keine Autos verkaufen, sondern setzt auf ein Abo-Modell und eine schnell wachsende Community. Beim Launchevent in Berlin beerdigt Firmengründer William Li den Markenstreit mit Audi, präsentiert den digitalen Assistenten Nomi und mit dem ET 7, ET 5 und EL 7 drei Modelle.