Sie ist das Herzstück der Kollektion, die Mercedes-Benz und Superplastic in New York gelauncht haben: eine handgefertigte 12-Zoll-Superdackel-Skulptur aus Holz.

Am Welttag des Dackels starten Mercedes-Benz und Superplastic in New York die zweite Phase ihrer Kooperation - mit einer "Superdackel"-Capsule-Kollektion. Mit von der Partie sind bei dem Event auch die neue Mercedes-Benz E-Klasse und die 2,5 Meter hohe Superdackel-Skulptur, die auf der CES ihre Premiere feierte.

Den Wackeldackel, pardon: Superdackel, wieder zum Leben zu erwecken reicht Mercedes-Benz und Superplastic nicht. In New York haben der Luxusautobauer