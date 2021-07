© Lidl Der Protagonist des Lidl-Spots muss wegen schlechtem Handyempfang einiges durchmachen

Kein Mobilfunknetz oder schlechten Empfang zu haben, kann in manchen Situationen richtig nervig sein. Glaubt man Lidl, kann der Frust darüber über eine lange Kettenreaktion sogar bis ins Gefängnis führen! So geht zumindest die amüsante Geschichte, die der Discounter in einem neuen Onlinespot erzählt. Mit dem Auftritt bewirbt Lidl sein Mobilfunkangebot Lidl Connect.