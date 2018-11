Air China: Land your Dream

Land your Dream: Die Kampagnenmotive

Angesichts der wachsenden Bedeutung des chinesischen Luftfahrt-Marktes will Air China seine Bekanntheit bei europäischen Kunden erhöhen. Die kreative Idee, mit der das geschehen soll: In der Kampagne präsentiert sich Air China als "Traumerfüller". So sind in dem TV-Spot Menschen aus verschiedenen Zielgruppen zu sehen, die von Air China dorthin gebracht werden, wo für sie dann ein großer Wunsch in Erfüllung geht.Besonders deutsche Reisende sollen davon überzeugt werden. Frankfurt fliegt die 1988 gegründete chinesische Staatsairline bereits seit dem Jahr 1989 an, in der Zwischenzeit kamen München und Düsseldorf hinzu. Mittlerweile bietet Air China wöchentlich 40 Hin- und Rückflüge zwischen Deutschland und China an.Nach Deutschand gibt es also bereits lange und enge Beziehungen, die durch die wirtschaftlichen Verflechtungen beider Länder in jüngerer Vergangenheit noch intensiviert wurden. Außerdem unterhält Air China ein Joint Venture mit der Lufthansa, bei dem beide Airlines ihre Flüge ins Reich der Mitte gemeinsam vermarkten.Die von der WPP-Agenturkreierte Kampagne wird in Deutschland über TV, Print, Out-Of-Home und digitale Medien ausgespielt. Den TV-Spot schaltetauf Sendern wie dem ZDF, RTL und Sat 1. Im Online-Bereich setzt Air China stark auf Facebook (Umsetzung:). Out-Of-Home-Assets sind an den Flughäfen in Frankfurt, München und Düsseldorf zu sehen.Air China betreibt derzeit 436 Strecken, darunter 110 internationale, und verbindet auf diese Weise 188 Städte in 42 Ländern. Im vergangenen Jahr beförderte die Airline rund 66 Millionen Fluggäste und war damit die Nummer zehn der Welt und die Nummer drei in China - die gesamte Gruppe Air China Limited mit ihren Beteiligungen an anderen chinesischen Airlines brachte es gar auf rund 100 Millionen Passagiere und war damit das größte Luftfahrtunternehmen Chinas. ire