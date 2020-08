H&M LAB Germany: wearable love

H&M: So sieht die "Wearable Love"-App aus

"Wearable Love" heißt passenderweise die vom H&M LAB Deutschland entwickelte Technologie, die in Zusammenarbeit mit dem Berliner Start-up Boltware entwickelt wurde und die Mode zum Medium für Emotionen machen soll. Die Produktidee kombiniert die klassische Jeansjacke mit innovativer Technik: In den Schulterpartien der Jeansjacke sind flexible Sensoren und taktile Elemente eingearbeitet.Aktiviert werden die Sensoren über eine App. Wer also die Jacke sein Eigen nennt und sich dann auch die App herunterlädt, soll sich über die Anwendung mit seiner Jacke verbinden können. Die App sorgt dann dafür, dass Signale etwa als Berührung auf die Jacke übertragen werden.Erklärt wird das Ganze in einem emotionalen Werbefilm. Der als die etwas andere Lovestory verpackte Spot, den Wynken Blynken & Nod gemeinsam mit Wolf & Lamm (Regie) und der Filmproduktion Element-E im 35mm-Format umgesetzt hat, wird ab sofort in den sozialen Medien gespielt.Thorsten Mindermann, Geschäftsführer bei H&M Deutschland, zeigt sich sehr angetan von der Zusammenarbeit mit Wynken Blynken & Nod. "Sie haben den Zeitgeist des Produktes erfasst und unsere H&M LAB Idee von Mode im Kontext von Technologie erlebbar gemacht", so Mindermann.Besonders ist die Kampagne für H&M auch deshalb, weil der Konzern mit dem Kampagnenformat "wearable love" erstmals Kundinnen und Kunden in den Entwicklungsprozess mit einbezieht, um die Relevanz zu testen. So können Interessierte auf der Kampagnenwebsite über die Weiterentwicklung abstimmen und so mitentscheiden, wie die Idee fortgesetzt wird. mas