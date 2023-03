HubSpot

Studien zeigen: Viele Kundinnen und Kunden nehmen die Dienste eines Unternehmens nicht mehr in Anspruch, wenn sie ein schlechtes Kundenerlebnis hatten. Vor allem in unsicheren Zeiten gilt: Es kommt mehr denn je darauf an, jeden Touchpoint und jede Interaktion, die Marketingspezialisten mit ihrer Kundschaft haben, genau zu verstehen.

Sicher ist: Ohne eine gut entworfene Customer Journey besteht die Gefahr, dass Kundinnen und Kunden zu einem anderen Unternehmen abwandern. 32 Prozent der Kundschaft nehmen die Dienste eines Unternehmens nicht mehr in Anspruch, wenn sie ein schlechtes Kundenerlebnis hatten (PwC-Studie, Experience is everything).



Das Marketing steht mehr denn je unter Druck, den Einfluss seiner Aktivitäten auf die Unternehmensziele zu beweisen. Ben Harmanus, HubSpot

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ist dieser Ansatz nicht mehr erfolgversprechend. Jetzt kommt es mehr denn je darauf an, jeden Touchpoint und jede Interaktion, die Marketingspezialisten mit ihrer Kundschaft haben, genau zu verstehen. Zudem steht das Marketing noch deutlicher unter Druck, den Einfluss seiner Aktivitäten auf die Unternehmensziele zu beweisen.



Eine neue Perspektive für das Marketing

Was können Marketingverantwortliche also tun? Datenhygiene und personalisierte Automatisierung sind die ersten beiden Schritte, um die Kundschaft zu verstehen und ihr Verhalten und ihre Fortschritte im Rahmen der Customer Journey zu analysieren. Das reicht aber nicht aus. Denn der Erfolg hängt von der Fähigkeit ab, vorhandene Informationen aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.

Marketingfachleute müssen eine Vogelperspektive einnehmen und gleichzeitig Zusammenhänge im Detail verstehen. Herkömmliche Marketingautomatisierungs- und Reportingtools geben jedoch lediglich einen fragmentierten Einblick in die Customer Journey.



Customer Journey Analytics von HubSpot

Aus diesem Grund hat HubSpot Customer Journey Analytics entwickelt. Marketingteams können damit die Wirkung ihrer Marketingstrategien visualisieren. Sie bekommen Einblicke in die Conversion Rates entlang der Customer Journey sowie in die Zeit zwischen den einzelnen Kontaktpunkten. Damit sind sie in der Lage, zu verstehen, was funktioniert und was nicht. So können sie ihre Strategien verfeinern und die Kundenbindung optimieren. Und all das, ohne bestehende Prozesse im Tagesablauf ändern zu müssen. HubSpot Weil jeder Marketingmoment zählt: Mit Customer Journey Analytics von HubSpot können Marketingverantwortliche die Effektivität ihrer Marketingmaßnahmen visuell darstellen. Customer Journey Analytics ist sofort einsatzbereit. Marketingteams können ihre Daten gründlich analysieren, ohne auf Datenprofis angewiesen zu sein.