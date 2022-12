© Deutsche Bahn Mit der Kampagne "Diese Zeit gehört Dir" warb die Deutsche Bahn ab 2015

Wir haben uns in den vergangenen 20 Jahren gewaltig verändert – in der Arbeit, in der Kreation und in der Strategie. Zu diesem Fazit kommt Jürgen Kornmann, Chief Marketing Officer der Deutschen Bahn, wenn er an die lange Zeit der Kunde-Agentur-Beziehung mit der WPP-Agentur Ogilvy zurückdenkt. 20 Jahre währt dieses Verhältnis bereits, so lang wie kaum eine andere Kundenverbindung in der Werbebranche. Was ist das Geheimrezept des Langzeitverhältnisses?