Zwischen 16. und 26. Februar werden die filmbegeisterten Besucherinnen und Besuchern der 73. Internationalen Filmfestspiele Berlin also keinen Tropfen Kuhmilch ausgeschenkt bekommen. Sowohl an der Kaffeebar im Pressecenter als auch an mobilen Kaffeeständen gibt es stattdessen die Haferdrink Barista Edition. Auch das Catering bei allen offiziellen Festival-Veranstaltungen setzt ohne Ausnahme auf vegetarische, milchfreie Speisen. Die Gäste der offiziellen Berlinale Parte bekommen Eis auf Haferbasis von Oatly serviert