Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle und alle, die sich von diesen Bezeichnungen nur unzureichend getroffen sehen -

Derzeit verkauft Ikea in seinen Möbelhäusern die legendäre Frakta-Einfaufstasche in einem speziellen Design: Für 1,99 Euro das Stück kommt eine limitierte Edition des ansonsten blauen Teils in Regenbogen-Farben auf den Markt. Die Tasche trägt den Namen Kvanting, die Aktion steht unter dem Motto "Fair, gleich, bunt".Die Erlöse kommen zumindest zum Teil einem guten Zweck zugute: Für jede verkaufte Tasche spendet Ikea 50 Cent. Das Geld geht mit den Vereinen Queere Bildung bzw. Lambda an zwei Vereine, die sich für die Belange von Jugendlichen LGBT+ Menschen - alsoin Deutschland einsetzen."Als humanistisches, werteorientiertes Unternehmen setzen wir uns für das Recht aller Mitarbeitenden ein, sie selbst zu sein - unabhängig von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität", teilt Ikea mit. "Vielfalt ist besser für uns alle. Wo andere schwarz-weiß sehen, sehen wir bei Ikea den Regenbogen. Deshalb verkaufen wir ab heute die Frakta-Tasche in Regenbogen-Farben und fördern damit gleichzeitig Antidiskriminierungsprojekte." ire