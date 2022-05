© Almdudler / Rafaela Pröll Ohne Almdudler geht gar nichts beim Heiratsantrag

Almdudler erhöht in Deutschland und Österreich den Werbedruck für seine zuckerfreie Variante in der Glasflasche. Die kultige Alpenkräuterlimonade schiebt im TV und in den digitalen Kanälen zwei neue Spots an. In beiden Geschichten wird der Claim der Marke "Wenn die kan Almdudler hab'n, geh i wieder ham!" mit einem Augenzwinkern inszeniert. Die Kreation kommt dabei von Wien Nord Serviceplan.