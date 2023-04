Einige Fruchtgummis sind in Form des GZSZ-Logos gestaltet

Das Süßwarenunternehmen Katjes Fassin und der RTL-Vermarkter Ad Alliance machen Seifenopern-Kult zur Süßigkeit: Die beiden Unternehmen haben sich zusammengetan, um vegane "GZSZ"-Fruchtgummis auf den Markt zu bringen.

Ad Alliance und Katjes bringen Fruchtgummis zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auf den Markt. Die Neuheit ist der bekannten TV-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gewidmet, die seit 1992 bei RTL ausgestrahlt wird. Die neuen Fruchtgummis im "GZSZ"-Design mit den Geschmacksrichtungen Ananas, Birne, Saure Johannisbeere, Himbeere, Limette, Kirsche und Erdbeere sind im Rahmen der internationalen Weltleitmesse für die Süßwaren- und Snackbranche (ISM) in Köln vorgestellt worden.



Die Zusammenarbeit zwischen Katjes und Ad Alliance zeige laut Ralf Nöbel, Head of Licensing Solutions bei Ad Alliance, wie sich starke Marken gegenseitig vorantreiben könnten. "Unsere GZSZ-Fruchtgummis heben unsere langjährige Kooperation mit Katjes auf ein neues Level und knüpfen an den gemeinsamen Erfolg der Fruchtgummis zu unseren Marken 'Shopping Queen' und 'Der Bachelor' an", so Nöbel.