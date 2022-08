Sechs Kunstschaffende aus der deutschen NFT-Szene werden die Coverbilder der Drei-Detektive-Abenteuer neu interpretieren, wie Sony Music und die NFT-Plattform twelve x twelve am Mittwoch mitteilten: "Ob Andreas Preis, Ghozt, Marco Mori, Max Schwugier, Rabea Senftenberg oder Stefan Große Halbuer - sie alle setzen sich künstlerisch mit den Cover-Artworks der renommierten Medienkünstlerin und Die-drei-???-Ikone Aiga Rasch auseinander." Raschs Cover zeichnen sich durch sehr kräftige Farben aus - sowie durch eine Bildsprache, die an Pop-Art erinnert. Der erste "NFT-Drop", an dem drei der neuen Artworks erworben werden können, ist am 7. September geplant.





Von 1970 bis 1999 hat Rasch als Illustratorin das Layout und die Coverbilder der Buch- und Hörspielserie verantwortet. In diesem Zeitraum entwarf die Künstlerin die Bilder für knapp 90 reguläre Drei-???-Folgen. "Nicht nur, dass "Die drei ???" die erfolgreichste Hörspielreihe der Welt ist - auch das ikonische Cover-Artwork der Bücher und Hörspiele hat hier, ähnlich wie bei Vinylplatten früher, schon immer eine große Bedeutung gehabt und Generationen geprägt", erläuterte der Geschäftsführer von Mehr zum Thema Blockchain, NFT und Metaverse Die Tech-Hypes und ihre wahre Bedeutung für das Marketing Im Jahr 2022 sind wir im Zeitalter des Web 3.0 angelangt. Der Fortschritt legt dabei stetig an Geschwindigkeit zu, sodass es uns immer schwerer fällt, den Nutzen und Mehrwert von neuen Technologien zu erkennen und zu bewerten. Tom Witschel, Head of Strategy Media bei Dentsu, ordnet vor diesem Hintergrund ein, wie groß und bedeutend Blockchain, Metaverse und NFTs wirklich werden. Sony-Music-Manager Christoph Behm ergänzte zur bekannten Jugendserie: "Zwar erscheinen Neuheiten sogar noch auf Vinyl, MC und CD, jedoch werden 90 Prozent digital gehört: Rund 4 Milliarden Audio-Streams generierten "Die drei ???" allein im letzten Jahr. So liegt es nahe, die Digitalität der Marke und den kreativen Stil der Illustrationen von Aiga Rasch zusammenzubringen und ein Experiment am NFT-Kunstmarkt zu wagen."



