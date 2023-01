© Gerd Altmann / Pixabay Künstliche Intelligenz wird die Kommunikationsbranche stark verändern.

Was aus dem Hype wird? Offen. Ob die gehypte Generative Artificial Intelligence (AI), also Anwendungen wie ChatGPT & Co, in der Kommunikationsbranche vieles verändern werden? Sicher. Allein schon, weil der Zugang beispielsweise zu ChatGPT so einfach ist, unter anderem durch die Beteiligung von Microsoft an OpenAI - der Firma, die den Chatbot entwickelt hat - und die offenbar geplante Einbindung in Word, Powerpoint und Outlook sowie die Suchmaschine Bing, wie unter anderem der Tech-Dienst Golem.de berichtet.