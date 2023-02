© Pixabay In den Marketingabteilungen ist der Hype um ChatGPT bislang ausgeblieben

Wer derzeit in deutschen Marketingabteilungen die Stimmungslage zum Trendthema KI abklopft, wird wenig Lust am Hype verspüren: Während die Kreativbranche gerade über das mögliche Ende jeglicher Kreation grübelt, verweisen Marketer darauf, dass KI für sie vor allem als Steuerungstool oder in der direkten Kundenbetreuung interessant ist. So hat beispielsweise die Deutsche Bahn offiziell noch keine Meinung zur neuen Generation der KI, testet aber mit großem Interesse den Einsatz von Chatbots in der Kundenbetreuung.