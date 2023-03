IMAGO / Manfred Segerer

Das berühmte Matterhorn muss von den Toblerone-Verpackung verschwinden

Seit dem Jahr 1970 ziert das Matterhorn die Verpackungen von Toblerone. Jetzt muss die 1908 von Theodor Tobler und dessen Cousin Emil Baumann erfundene Schokoladenmarke ihre Schweizer Wurzeln zum Teil kappen - zumindest in der Kommunikation und im Packaging.

Es ist das Wiedererkennungsmerkmal der Marke, doch spätestens im Sommer verschwindet das Matterhorn von den Toblerone-Verpackungen. Grund ist die Verlagerung von Teilen der Produktion in die Slowakei. So werden die kleineren Teile im Schokoriegelformat mit 35 oder 50 Gramm ab Ende 2023 in Bratislawa produziert und nicht mehr in Bern, wo bislang sämtliche Tobleronen, die in mehr als 120 Ländern verkauft werden, hergestellt werden.

Für den Süßwarenriesen Mondelez, der Toblerone seit 1990 vertreibt, hat das unangenehme Folgen. Denn wegen strenger Auflagen, was unter der Herkunftsangabe Schweiz oder Switzerland vermarktet werden darf, muss zum einen die Bezeichnung " Toblerone - of Switzerland", die bislang auf den Packungen steht, verschwinden.

Bei Mondelez werden nun entsprechend die Weichen für die optische und kommunikative Zukunft von Toblerone gestellt. "Wir haben unseren Swissness-Claim von der Vorderseite der Toblerone-Packung entfernt und die Bezeichnung 'aus der Schweiz' in 'hergestellt in' geändert", erläutert eine Sprecherin gegenüber HORIZONT.

