So kommt im Februar eine zuckerfreie Variante von Orangina auf den Markt. Die soll nach demselben Rezept funktionieren, wie auch die Konkurrenzprodukte Coke Zero und Co: "Zero Zucker, 100% Geschmack". Das Getränk ist in der typisch-bauchigen 0,5-Liter PET-Flasche zu haben.





Mit der Produktneuheit will Drinks & More, in der Krombacher-Gruppe für die Vermarktung von Orangina zuständig, auf den Wunsch der Konsumierenden nach weniger Zucker und geschmackvollen Alternativen zu herkömmlichen Limonaden reagieren. Diese Bedürfnisse spiegeln sich in aktuellen Marktdaten wider: Laut Nielsen beträgt der Absatzanteil von Light- und Zero-Produkten am Limonadenmarkt inzwischen 36 Prozent, wobei Markenprodukte mit einem Wachstum von 5,9 Prozent im vergangenen Jahr besonders gut funktioniert haben.Davon will die Krombacher-Gruppe nun profitieren: "Mit Orangina Zero reagieren wir auf das überproportionale Wachstum im Segment der Zero-Getränke. Konsumenten wünschen sich, dass sie ihre Lieblingsmarken ohne Kompromisse genießen können. Und das bieten wir jetzt auch im Orangina Portfolio", so, Geschäftsführer von Drinks & More. Dabei lief es auch ohne Zero-Variante zuletzt ordentlich für Orangina - trotz lauem Sommer und Corona. Im vergangenen Jahr wuchs der Absatz um 5,6 Prozent und damit stärker als das gesamte Segment, in dem die Krombacher-Gruppe die Marken Schweppes, Orangina und Dr. Pepper zusammenfasst (+4,8 Prozent).